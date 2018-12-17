New York borsası düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın andından Dow Jones endeksi yüzde 0,47 azalışla 23.986,46 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 2.587,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 6.884,99 puana geriledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti. Fed'in çarşamba günü faizleri 25 baz puan artırması beklenirken, karar metni ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, "güvercin" tonda açıklamaların piyasaları pozitif yönde destekleyebileceğini kaydetti.