New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 25.920,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 2.779,78 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7.484,27 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD'de Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi verisinin kötü gelmesiyle New York borsasının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini belirterek, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerinin takip edildiğini ifade etti.

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