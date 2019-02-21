New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı21 Şubat 2019 Perşembe 17:52
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 25.920,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 2.779,78 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7.484,27 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi verisinin kötü gelmesiyle New York borsasının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini belirterek, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerinin takip edildiğini ifade etti.
YORUM YAZ