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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 17:58:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 34.039,60 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 4.070,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalışla 11.573,14 puana düştü.

ABD'de ocakta beklentileri karşılayamayan özel sektör istihdamı verileri sonrası Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar beklenirken, piyasalarda yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini belirtti.

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