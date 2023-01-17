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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Dün tatil nedeniyle işleme kapalı olan New York borsası, ABD'li bankaların 4'üncü çeyrek bilançolarının ardından düşüşle açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 18:17:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

Dün tatil nedeniyle işleme kapalı olan New York borsası, ABD'li bankaların 4'üncü çeyrek bilançolarının ardından düşüşle açıldı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 80 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,23 azalarak 34.222,32 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 3.999,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 11.070,00 puana indi.

Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla dün işleme kapalı olan pay piyasaları, ABD'li bankaların açıklanmaya devam eden finansal sonuçları sonrası haftanın ilk işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun ardından bugün de Goldman Sachs ve Morgan Stanley geçen yılın son çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Goldman Sachs'ın net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 67 azalırken, Morgan Stanley'nin karı aynı dönemde yüzde 41'lik düşüş kaydetti.

Finansal sonuçların ardından Morgan Stanley'nin karının beklenenden az düşmesi nedeniyle hisseleri yaklaşık yüzde 6'ya yakın değer kazanırken, Goldman Sachs hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 32,9 ile Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyerek imalat sektöründe daralmaya işaret etti.

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