New York borsası artışla açıldı
New York borsasında endeksler, Amerika ile Meksika arasındaki ticaret anlaşmasının yatırımcılarda güven oluşturmasıyla güne yükselişle başladı.28 Ağustos 2018 Salı 18:14
Dow Jones Sanayi Endeksi 62,77 puan (yüzde 0,24) artışla 26.112,41 puandan açıldı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 6,11 puan (yüzde 0,21) yükselişle 2.902,85 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,61 puan (yüzde 0,27) değer kazanarak 8.039,50 puana çıktı.
Her iki endeks güne rekor seviyelerden başladı.
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