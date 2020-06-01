  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

New York Belediye Başkanı'nın kızı da gözaltına alındı

ABD'de patlayan protesto gösterileri sırasında, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:34:00 -
New York Belediye Başkanı'nın kızı da gözaltına alındı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar hafta sonu boyunca sürdü.

En az 25 kentte protestolar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Protesto gösterileri sırasında onlarca ABD'li gözaltına alındı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio da protestolar sırasında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı