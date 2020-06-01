New York Belediye Başkanı'nın kızı da gözaltına alındı
ABD'de patlayan protesto gösterileri sırasında, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio gözaltına alındı.
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar hafta sonu boyunca sürdü.
En az 25 kentte protestolar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
Protesto gösterileri sırasında onlarca ABD'li gözaltına alındı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio da protestolar sırasında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.