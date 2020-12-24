"New Turkish Films" Türk sinemasını profesyonel alanda tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasını profesyonel alanda tanıtması hedeflenen "newturkishfilms.com" sitesi kullanıma açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) tarafından hayata geçirilen New Turkish Films sitesi "Festivaller İstanbul'da" programının bir inisiyatifi olarak kuruldu.

Yeni Türk filmlerinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla tamamen İngilizce hazırlanan internet sitesinde, Türkiye'de yapılan filmler yapım yıllarına göre arşivlenerek sunuluyor.

Bu sayede hem Türk sinemasında yapılan filmlerin özenli bir kaydının tutulması hem de uluslararası sektörün ihtiyaç duyduğu bir portal olarak hizmet verilmesi hedefleniyor.

İngilizce olarak Türk sinemasının en yeni yapımlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede aynı zamanda uluslararası işbirlikleri için de aracılık yapılması amaçlanıyor.

Türk sinemasının tüm renklerini ve çeşitliliğini temsil etmeyi hedefleyen site, "Festivaller İstanbul'da" programında yer almak isteyen tüm yapımcı ve yönetmenlere açık.