Nevzine tatlısı tarifi nasıl yapılır? Tahinli pekmezle yapılan orjinal nevzine tarifi

Nevzine tatlısı Kayseri yöresine ait çok özel bir şerbetli tatlıdır. Kabul günlerinde sıkça yapılan tatlılardan sıkılanlar için Kayseri'nin meşhur lezzeti koyu renk görüntüsüyle gözleri, lezzetiyle damakları şenlendirecek olan bu tatlıyla misafirlerinizi etkileyebileceksiniz.

Nevzine tatlısı tarifi nasıl yapılır? Orjinal nevzine tarifi

Nevzine tatlısı tarifi için malzemeler

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmez

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Nevzine tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Nevzine tatlısı için öncelikle şerbeti için, su, şeker ve limon suyunu kaynamaya bırakalım. Ocağın altını kapatarak pekmezi ekleyip soğumaya bırakalım. Nevzine tatlımızın hamuru için yoğurma kabında tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke, ceviz içi ve kabartma tozunu karıştıralım. Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzu yağlanmış fırın kabına elimizle bastırarak yerleştirelim. Hamurun üzerini çatal yardımı ile çizerek şekil verelim. Hamurumuzu önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan tatlımı keserek soğumuş olan şerbetimizi üzerinde gezdirelim. Şerbetini çeken nevzine tatlımızı servis tabağına alarak isteğe bağlı tahin ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.

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