Nevzat Tarhan'dan Üstün Dökmen'e tepki! 'Üstün Hoca topluma bir özür borçludur.'

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Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üstün Dökmen'in, tepki çeken "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerini Hürriyet'e değerlendirdi.

"Üstün Hoca nötr olmayı çok yanlış anlamış." diyen Prof. Tarhan, "Başı açık olmak bir norm değildir. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Herkesin yaşadığı toplumun öğretileri ile oluşan bir önyargısı vardır. Amerika’da mesela siyahlara karşı olan ya da Türkiye’de Kürt, Suriyeli, Ermeni ya da başı açık, kapalılara karşı olan gibi." ifadelerini kullandı.

Üstün Dökmen'in yaklaşımının toplumdaki çatışmayı arttıracak bir eylem olduğunu belirten Prof. Tarhan, şöyle devam etti:

Bu önyargılar kişileri ayrımcılığa götürür, toplumdaki çatışmayı arttırır. Türkiye’nin son yıllarda yaşanan en büyük kültürel sorunlarından birisi de bu.

İnsan psikolojisi ile uğraşan bir hocanın ‘öğrenilmiş önyargı’ denilen bu durumu görememiş, kendi önyargılarının farkına varamamış olması büyük hayal kırıklığı oldu.

Üstün Dökmen belli ki kendini üstün görüyor, insanları sınıflandırıyor. Halbuki nötr olmak demek kendi önyargılarına karşı da bağımsız olmak demek. Bu sebeple de Üstün Hoca topluma bir özür borçludur. İdeolojik önyargıları mesleğinin önüne geçmiştir.

Ne olmuştu?

Başörtülü klinik çalışanlarının danışanları ile "empati" kuramayacağını gerekçe gösteren Dökmen şunları söylemişti:

Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Tepki gösterildi, bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir.

Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı olabilir, benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.