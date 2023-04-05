Nevşin Mengü'nün yorumu Akşener'i kızdıracak

Türkiye'de seçimlere az bir süre kalırken yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin duyurulmasına kadar olan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp sonrasında saatler içinde tekrar oturması damga vurdu.

İYİ Parti'de HDP rahatsızlığı

Akşener'in masaya neden döndüğü merak edilirken kulislerde Akşener'in tehdit edilmiş olabileceği konuşuldu. HDP ile açık bir ittifak yapan yedili koalisyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ses çıkarmayan ve olayı görmezden gelen Akşener'in partisindeki milliyetçi isimler üst üste istifa ediyor.

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada "Millet tercihiyle baş başa kalamamış tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu." ifadelerini kullandı.

HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı seçim sürecini sert sözlerle eleştiren ve "Bu vebale ortak olmayacağım" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etmişti.

Rahatsızlık anketlere yansıdı

İYİ Parti tabanında CHP ile yapılan ittifak ve HDP'nin bu koalisyona dahil olması büyük rahatsızlık yaratırken bu durum anket sonuçlarına da yansımaya başladı.

Oyları yüzde 8'lere düştü

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Nevşin Mengü yaptığı açıklamada İYİ Parti oylarının yüzde 8'lere kadar düştüğünü itiraf etti.

Kurşun şovunun nedeni belli oldu

Mengü açıklamasının devamında Akşener'in İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların bir gece bekçisi tarafından hırsızlara sıkılmış olmasını görmezden gelerek etrafa kurşunlar atmasını "Bugün Erdoğan ile Akşener'in girdiği bu polemikle, işte bu kurşun atma birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz." şeklinde yorumladı.