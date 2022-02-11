Nevşin Mengü'nün anketi ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na ağır fatura çıktı

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Halkı sokağa dökmek için tüm yolları deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir devlet adamına yakışmayacak çıkış yaptı ve "Elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" dedi.

Kamuoyunda büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun seviyeden uzak sözlerini CHP yandaşı Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından takipçilerine sordu.

Twitter’da anket hazırlayan Mengü paylaşımında “Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz?” ifadelerine yer verdi.

294 bin 440 kişinin oy verdiği ankette kullanıcıların yüzde 22'si ‘evet’ cevabı verirken yüzde 78'i ‘hayır’ cevabı verdi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu karşı karşıya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceği yönündeki açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu idaresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ'nin İstanbullulara düzenli ödeme yapma çağrısı büyük dikkat çekmişti.

Yapılan açıklama "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu karşı karşıya geldi" yorumlarına neden olmuştu.