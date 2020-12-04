  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nevşin Mengü'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' eleştirisi! Maniküre pediküre gidemiyormuş
Gündem

Nevşin Mengü'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' eleştirisi! Maniküre pediküre gidemiyormuş

CHP yandaşı Nevşin Mengü, ilginç ifadelerle sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi. Nevşin Mengü, maniküre pediküre gidemeyeceğinden dert yandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:36:00 -

CHP yandaşı Nevşin Mengü, bugün paylaştığı bir videoda ilginç ifadeler kullandı.

"Bekar yalnız yaşayan insanlara kastedilmiş sanki" diyen Mengü, sokağa çıkma kısıtlamasını 'her zamanki gibi' eleştirdi. 

CHP'li Nevşin Mengü, "Haftasonu market ihtiyacımızı halledebilmek için çıkabileceğiz. Ama yalnız yaşayan insanların işini halledebilecekleri zaman haftasonu. Ayak işlerini halletmek, eve bir şey almak gerekiyor. Ya da ne bileyim, maniküre pediküre gitmek gerekiyor, nasıl yapılacak bunlar bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.

Nevşin Mengü'nün bu ifadeleri paylaştığı videonun altında alay konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS
Teknoloji

Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS

Türkiye'nin yeni silahları yakın zamanda görücüye çıkıyor. Bunlardan birisi de ALKA YESS olarak biliniyor. İşte yeni silaha dair her şey.....
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması
Gündem

Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili açıklamalarda bulundu...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay