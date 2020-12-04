Nevşin Mengü'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' eleştirisi! Maniküre pediküre gidemiyormuş

CHP yandaşı Nevşin Mengü, bugün paylaştığı bir videoda ilginç ifadeler kullandı.

"Bekar yalnız yaşayan insanlara kastedilmiş sanki" diyen Mengü, sokağa çıkma kısıtlamasını 'her zamanki gibi' eleştirdi.

CHP'li Nevşin Mengü, "Haftasonu market ihtiyacımızı halledebilmek için çıkabileceğiz. Ama yalnız yaşayan insanların işini halledebilecekleri zaman haftasonu. Ayak işlerini halletmek, eve bir şey almak gerekiyor. Ya da ne bileyim, maniküre pediküre gitmek gerekiyor, nasıl yapılacak bunlar bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.

Nevşin Mengü'nün bu ifadeleri paylaştığı videonun altında alay konusu oldu.