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Nevşin Mengü'den skandal! İslam'a hakaret etti

Sosyal medyadan yaptığı ilginç yorumlarla dikkat çekmeye çalışan Nevşin Mengü, katıldığı bir programda başörtülü kadınlara hakaret ederek büyük bir skandala imza attı. Mengü, bir dönem başörtü ve çarşaf giymek zorunda kaldığını ve bu durumun cinsiyetsiz hissettirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 21:48:00 - 2020-05-03 21:50:39

Türkiye'yi ve insanını küçümseyen çıkışlarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, katldığı bir canlı yayında İslam'a ve başörtüsü takanları aşağılayan ifadeler kullandı.

Armağan Çağlayan tarafından Youtube üzerinden yayınlanan '196sekiz' programına konuk olan Nevşin Mengü, tepki çeken ifadeler kullandı.

Nevşin Mengü, İran'da bulunduğu döneme ilişkin sorulan soruya, "Çarşaf bazı yerlerde giyiyordum. Uzun bir manto giyiyordum. Kafamda başörtü vardı. Ben zorla örtündüm. Bir zaman sonra kendimi cinsiyetsiz hissetmeye başladım. Cinsiyetsiz ve kimliksiz hissettim. Saç kadın için ve benim için önemli bir şeymiş, bunu anladım" ifadelerini kullandı.

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