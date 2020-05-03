Nevşin Mengü'den skandal! İslam'a hakaret etti

Türkiye'yi ve insanını küçümseyen çıkışlarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, katldığı bir canlı yayında İslam'a ve başörtüsü takanları aşağılayan ifadeler kullandı.

Armağan Çağlayan tarafından Youtube üzerinden yayınlanan '196sekiz' programına konuk olan Nevşin Mengü, tepki çeken ifadeler kullandı.

Nevşin Mengü, İran'da bulunduğu döneme ilişkin sorulan soruya, "Çarşaf bazı yerlerde giyiyordum. Uzun bir manto giyiyordum. Kafamda başörtü vardı. Ben zorla örtündüm. Bir zaman sonra kendimi cinsiyetsiz hissetmeye başladım. Cinsiyetsiz ve kimliksiz hissettim. Saç kadın için ve benim için önemli bir şeymiş, bunu anladım" ifadelerini kullandı.