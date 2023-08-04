Nevşin Mengü yorumladı: İBB adaylığını ilan ediyor
Gazeteci Nevşin Mengü, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "İBB adayı olacak" yorumunu yaptı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "İstanbul'un Kayıp Yılları" etkinliğinde uzun bir sunum yapan Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmediğini iddia etti.
Göksu'nun partinin belediye ve ilçe başkanları önünde yaptığı sunum, İBB adaylığına hazırlık olarak yorumlandı.
YouTube kanalındaki programda konuyu gündeme getiren gazeteci Nevşin Mengü, "Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını ilan ediyor" yorumunu yaptı.