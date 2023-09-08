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Medya Nevşin Mengü muhalefete ateş püskürdü! 'Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?'
Medya

Nevşin Mengü muhalefete ateş püskürdü! 'Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?'

Yeniakit Publisher
2023-09-08 23:27:00 - 2023-09-08 23:44:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında topyekün birleşmesine karşın 28 Mayıs seçimlerinde yeniden hezimete uğrayan muhalefette yerel seçimler öncesi başlayan ittifak tartışmalarına ilişkin konuşan Nevşin Mengü, "Bu seçmen eşek mi size oy verecek?" diyerek tepki gösterdi.

Muhalefeti tepki dolu sözlerle eleştiren Nevşin Mengü, "Seçim sonrası ortaya saçılanlardan anlıyoruz ki, bir kere bunlar Altılı masa toplantılarında hiçbir şey yapmamışlar arkadaşlar. Bir araya gelmişler kısır mısır yemişler, ayran içmişler, Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin siyasi tarihini anlatmış, Ali Babacan sunum yapmış, bu da kalkıp gitmiş. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'de oturmuş orada." ifadelerini kullandı.

'Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?'

Mengü, "Yani Meral Akşener'in 'Kılıçdaroğlu olmasın istedik'. Yani deseydin, yüzüne diyemedin bir sene boyunca. Habire basını çağırıyorsunuz. Birkaç hafta bir araya gelip 78 saat konuşuyorsunuz kardeşim orada. Hiç mi bu konu konuşulmuyor. Bütün bunlar ortaya saçıldıktan sonra Allah aşkına yani bu ülkenin seçmeni eşek mi ya?" dedi.

'Batırdınız, beceremediniz'

Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Mengü, "Ülkede AK Parti'yi istemeyen seçmenler bir araya gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etmek zorunda değil. Böyle bir şey yok yani. Ne olacak? Sürekli kızılcık şerbeti içtim kan kustum mu denilecek. Yapamamışsınız işte. Sonrasında iyice batırdınız, beceremediniz. Bu halde siz ne yapacaksınız şimdi. Bu seçmen de eşek size gidip oy mu verecek?" ifadelerini kullandı.

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