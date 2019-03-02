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Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz 'Canan Karatay' için birbirine girdi!

Daha önce Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimi yüzünden sosyal medya hesabı üzerinden kavga eden İsmail Saymaz ve Nevşin Mengü, bu kez Canan Karatay için birbirlerine girdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:50
Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz 'Canan Karatay' için birbirine girdi!

'Sol kırması' Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'ın "Canan Karatay diyeti" ile ilgili yazdığı sosyal medya mesajına cevap verince iki isim arasında ilginç bir atışma yaşandı.

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde hastanede operasyon geçirmiş ve yazısında Canan Karatay'ı suçlamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Altaylı'nın yazısından alıntı yaparak sosyal medyadan, "Fatih Altaylı, anjiyo geçirdikten sonraki ilk yazısında Canan Karatay’ı suçlamış. Sanırım Karatay diyeti yüzünden rahatsızlanmış" şeklinde yorum yaptı.

Mengü'ye: Hamsi de mi yemiyorsun?

Nevşin Mengü ise İsmail Saymaz'a cevap vererek "Veganlık sultanlık canlar. Maceraya gerek yok" dedi. İsmail saymaz ise Neşin Mengü'ye "Ne yani, hamsi de mi yemiyorsun?" diye sordu.

"Bırakın da gülelim"

Gazeteci İsmail Saymaz, bunun üzerine sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlara "Veganlık üzerine, çok belli ki bir geyik çeviriyoruz. Hemen ahkam kesmeler, had bildirmeler, çizgi öğretmeler geliyor. Kasaplar Odası Başkanı olmadığım aşikar. Bırakın da iki satır gülelim, eğlenelim. Hayatı bu kadar sıkıcılaştırarak elinize ne geçiyor?" diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:50
  1. İsmail Saymaz
  2. Nevşin Mengü
  3. Canan Karatay
  4. Fatih Altaylı

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