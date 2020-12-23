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Medya Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi
Medya

Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi

30 Kasım'da yayın hayatına başlayan ve Nevşin Mengü'nün de program yaptığı Cavit Çağlar'ın 'Olay TV'si, 1 ay bile yayın yapamadan kepenkleri indiriyor. Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:44:00 - 2020-12-23 10:49:28
Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi

30 Kasım’da İstanbul’da yayına başlayan Olay TV 25 Aralık Cuma günü yayın hayatına son verecek. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın kararı çalışanlara bildirdiği öğrenilirken 123 çalışanın alacaklarının hesaplandığı ve cuma günü ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği ileri sürüldü.

Bir medya grubunu satın aldık devam ediyoruz

Çalışanları toplayıp konuşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar Cavit Çağlar'la yolların ayrıldığını doğruladı ve "Bu ekip aynen devam edecek. Bir medya grubunu satın aldık. Şimdiki binamızda aynen devam edeceğiz" dedi. Ancak satın alınan medya grubunun adı açıklanmadı.

Hüseyin Köksal'dan açıklama

Olay TV’nin ortağı Hüseyin Köksal kanalığın kapatılacağı haberlerinin ardından “Başka bir isim altında veya YouTube’da yola devam edebiliriz. Başka bir kanal da satın alabiliriz. Cuma gününe kadar belli olur” açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

DRSN

CAVİTİN KULAĞI FENA ÇEKİLMİŞ SANKİ ISLAK NEVŞİN MENGÜYÜ TANIMIYORDU AMA İYİ ÇEKMİŞLER KULAĞINI
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