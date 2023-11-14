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Gündem Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas
Gündem

Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:12:00 -

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Nevşin Mengü, Hamas ve El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'yi ağır sözlerle hedef aldı. İsrail'in zalimliğine karşı direnen Hamas'ı hedef alan Mengü'nün sözleri kısa sürede gündem oldu.

Filistin-İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Filistin topraklarını savunan Hamas ve El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı.

Ebu Ubeyde ve Hamas'ı hedef aldı

Mengü, ''Hamas Telegram'da öyle şanlı direniş böyle şanlı direniş. Ebu Ubeyde bu kadar kahramansan çık ortaya. İn misin, cin misin? İsmin yok cismin yok. Nerede olduğu da belli değil. Tünelde misin, Mısır'da mısın, Ürdün'de misin? Çoluk çocuk ölüyor. Bu kadar kahramansan çık ortaya. Kapatıyorsun yüzünü, kahramanmış. Asıl bir katil de Hamas.'' diyerek büyük tepki çekti.

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