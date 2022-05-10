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Gündem Nevşin Mengü duştan çıkıp bombaladı! Bu da mı gol değil?
Gündem

Nevşin Mengü duştan çıkıp bombaladı! Bu da mı gol değil?

Bozuk saatin bile günde iki defa doğruyu göstermesi misali, CHP yandaşı Nevşin Mengü de halka bu kez doğruları anlattı. Mengü, Ekrem İmamoğlu'nu topa tutup, İBB Başkanı'nın 2022 yılı başladığından bu yana söylediği yalanları ve yaptığı yanlışları tek tek sıraladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 12:23:00 -
Nevşin Mengü duştan çıkıp bombaladı! Bu da mı gol değil?

Bozuk saatin bile günde iki defa doğruyu göstermesi misali, CHP yandaşı Nevşin Mengü de halka bu kez doğruları anlattı. Mengü, Ekrem İmamoğlu'nu topa tutup, İBB Başkanı'nın 2022 yılı başladığından bu yana söylediği yalanları ve yaptığı yanlışları tek tek sıraladı. İşte Nevşin Mengü'nün o açıklamaları...

İstanbul kara teslim oldu o balıkçıya yemeğe gitti

- 25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi

"Su fiyatlarını düşüreceğim" dedi zam yaptı

- 5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı, ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demişti

Öğrencilere akbil şoku!

- 6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yapıldı bunu da İBB artan enerji fiyatlarına bağladı ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu.

 

Murat Ongun'un skandal televizyon yayını

Murat Ongun, 11 Nisan'da katıldığı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. Mengü o yayını hatırlattı. İstanbul kara teslim olmuşken Ongun o gün yaşananları "Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim." diye savunmuştu.

- 30 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girdi. Polemiğin sonunu getiremedi. 

Nagehan Alçı ile Karadeniz pozu ve VIP minibüs

5 Mayıs'ta Nagehan Alçı'nın da bulunduğu Karadeniz turu fotoğrafı ortaya çıktı. Mengü, CHP'ye yakın bir gazetecinin kendisine İmamoğlu tarafından Karadeniz turu sırasında ayrımcılığa uğradıklarını söylediğini de aktardı. Ertuğrul Özkök gibi isimler VİP araçla gezdirilirken kendilerinin İmamoğlu'nun turunu takip etmekte zorlandığını söylediğini de belirtti.

 

 

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