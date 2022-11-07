Nevşin Mengü, bu defa haddini fazlasıyla aştı! Hadi oradan be kadın

Bir vatandaş Öz Erciş Sehayat isimli şehirlerarası ulaşım firmasından 'namaz molası' talebinde bulunmuştu.

Abdullah Gündüz isimli vatandaş Twitter hesabından, "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir” paylaşımını yaparak tepki göstermişti.

Vatandaşın isteğinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada tepkilere neden olan "Öz Erçiş Seyahat" otobüs firması, skandal bir savunma yapmıştı.

Tepkilerin ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kalan Öz Erciş Seyahat isimli otobüs firması açıklamasında "laiklik" bahanesine sığınmıştı.

Bir yandan laikliğin yanına seyahat hürriyeti sosunu da ekleyen otobüs firmasının avukatı, "namaz molası" talebinin "laikliği ortadan kaldırma amacı taşıdığı"nı iddia etmişti.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü de otobüs firmasının namaz için mola vermemesi hakkında tam anlamıyla "zırva" bir çıkışa imza attı. "Tuvalet bir ihtiyaç, bunun için mola verilir. Namaz ile tuvalet aynı şey mi?" ifadelerini kullanan Mengü'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.