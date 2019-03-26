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Nevşin Mengü başörtüsü düşmanlığı! Yeni Zelandalı spikerlerin takmasından rahatsız oldu

CHP kontenjanından muhabir olan ve laikçi yobaz Birgün'de köşe karalayan Nevşin Mengü, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı kınamak için başlarını örten spikerlerin, "hayatlarını bir nebze özgür soluk alabilmeye adamışları" kırdığı iddiasında bulunarak hezeyanlarda bulundu. Nevşin Mengü'nün bu rahatsızlığı başörtüsüne duyduğu kine yönelik uydurduğu bir kılıf olarak değerlendirildi.

26 Mart 2019 Salı 18:19
Nevşin Mengü başörtüsü düşmanlığı! Yeni Zelandalı spikerlerin takmasından rahatsız oldu

Yeni Zelanda'da camiye yapılan silahlı saldırı sonucu 50 Müslümanın hayatını kaybettiği korkunç olay sonrası, tüm ülke kenetlenerek destek vermişti.

Hatta Yeni Zelanda'da çeşitli mesleklerden ve halktan kadınlar, Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için başörtüsü de takmıştı.

"Ateistler kırılıyor"muş

Bu sembolik dayanışmadan rahatsız olan Nevşin Mengü, bugün laikçi yobaz Birgün'deki köşesinden, Yeni Zelandalılar'ın, Müslümanlarla dayanışma gösterirken ateistleri kırdığını iddia ederek hezeyanlarda bulundu.

İşte Nevşin Mengü'nün başörtüsü rahatsızlığına kılıf uydurduğu hezeyan dolu yazısındaki o bölüm:

“Başörtüsüyle Yeni Zelanda devlet televizyonu ekranında boy gösteren spikerler, bir tarafın gururunu okşarken, bir tarafı da kırabiliyor. Suudi Arabistan, İran gibi İslamcı diktatörlüklerde kadınlar zorla kapatılıyor. Daha geçtiğimiz gün İran’da iki genç kadın, başlarını örtmeden sokağa çıkarak eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bu insanlara devleti yıkmaya çalışıyorlar muamelesi yapılıyor. Yeni Zelanda için ta oralardan buraları anlamak zor elbet. Ama bazı ‘jestler’, hayatlarını bir nebze özgür soluk alabilmeye adamışları kırıyor.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:19
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