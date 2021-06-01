Nevşin Mengü akıl sınırlarını zorladı! Utanmasa pandemiyi AK Parti'ye bağlayacak

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AK Parti hükümetine yönelik saldırgan tavrı ile bilinen Nevşin Mengü, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yine akıl sınırlarını zorladı.

Pandeminin ilk çıktığı dönemlerde Türkiye’de korku pompalayarak 60 milyondan fazla kişinin koronavirüse yakalanacağını söyleyen Mengü, şimdi de yaptığı paylaşım ile pandemiyi neredeyse hükümetin çıkardığını iddia edecek kadar ileri gitti.

Hükümeti karalama derdinde

Sağlık çalışanları cansiperane bir şekilde çalışırken tek dertleri meyhane, eğlence, alkol olan laikçi kesim, Avrupa ülkelerinin de pandemi tedbirleri kapsamında aldığı yasaklardan hükümetin nemalandığını söyleyerek akıl tutulması yaşıyor.

Vatandaşların sağlığını korumak adına alınan tedbirleri hükümet için 'bir nimet' olduğunu iddia eden Nevşin Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İktidar çöl gibi kupkuru, renksiz, tatsız sası bir hayat dayatıyor. Pandemi iktidarın arayıp da bulamadığı nimet oldu." ifadelerini kullandı.

Pandeminin ilk başladığı tarihten bu yana toplamda 47 bin 405 kişinin hayatını kaybetmesine karşın Mengü'nün, "Pandemi iktidarın arayıp da bulamadığı nimet oldu." sözleri muhalefet olayım derken ne denli saçmaladığını gösterdi.

Nevşin Mengü'nün 'sihirli çizme' hevesi

Hükümet olmasın da ne olursa olsun mantığıyla tavır sergileyen Mengü, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce yayınladığı videoda, "Şu aralar durum ne, bugünler de geçer gerçi ama, şu aralar sığlık prim yapıyor, hakaret etme, belden aşağı vurma prim yapıyor. Lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin iktidarı, edepsizliğin iktidarı... Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bilemiyorum, bu ülke o sihirli çizmeleri giyip uçacak mı bilemiyorum. Ama Çetin Altan da öyle diyordu son yazısında. Enseyi karartmayın diyordu. Enseyi karartmaya hiç gerek yok. Bugünler de geçer." şeklinde konuşmuştu.