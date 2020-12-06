Nevşehir'de yem karma makinesinin içine düşen işçi öldü
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel bir yem fabrikasında çalışan Afganistan uyruklu O.A, kürekle malzeme attığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.
Haber verilmesinin ardından fabrikaya gelen sağlık ekipleri, O.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fabrikanın sahibi M.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.