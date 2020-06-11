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Aktüel

Nevşehir’de sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden olurken, bazı vatandaşlar sel sonrası mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:09:49 -
Nevşehir’de sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden olurken, bazı vatandaşlar sel sonrası mahsur kaldı.


Nevşehir’de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonraki Nar beldesi bahçeler mevkiinde sel meydana geldi. Bahçeler mevkiindeki vakit geçiren vatandaşlar sel nedeniyle burada mahsur kaldı. Ramazan Başbuğ isimli vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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