Nevşehir'de park halindeki tur otobüsü cayır cayır yandı
Nevşehir'de park halindeyken alev alan tur otobüsü kullanılamaz hale geldi.06 Mart 2019 Çarşamba 11:59
Romanyalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü, Kavak beldesinde bir eğlence merkezi önünde durdu.
Turistler indikten sonra park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın tamamına yayıldı.
Nevşehir ve Kavak belediyeleri itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Tur otobüsünün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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