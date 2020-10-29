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Aktüel Nevşehir'de "Otomobil Sporları Festivali" düzenlendi
Aktüel

Nevşehir'de "Otomobil Sporları Festivali" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:15:58 -
Nevşehir'de "Otomobil Sporları Festivali" düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, "Otomobil Sporları Festivali" gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi ile Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) iş birliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında, yarış otomobillerinden oluşan konvoyla şehir turu atıldı. Daha sonra Kayaşehir Kavşağı'na gelen araçlarla trafiğe kapatılan yolda drift gösterisi yapıldı.

Etkinlik, vatandaşlar ve meraklılar tarafından ilgiyle izlendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde açık alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle salonlarda program yapmak problem olduğu için açık alanda etkinlik yapmak istedik. ANOK ile birlikte kortej ve gösteri yaptık. Yarışçılar ve halkımız burada keyifli bir gün yaşadı. Cumhuriyet Bayramı'nı farklı bir şekilde kutlamış olduk." dedi.

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