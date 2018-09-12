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Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca araç içinde yanmış halde bulundu

Nevşehir’de galericilik yapan Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç, Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir aracın içinde yanmış halde bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca araç içinde yanmış halde bulundu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bu sabah saatlerinde bir çoban tarafından arazide yanmış bir araç ve içerisinde iki ceset bulundu. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde yanmış halde bulunan kişilerin Nevşehir’de galericilik yaptığı öğrenilen Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
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