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Nevşehir’de kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

İddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
Nevşehir’de kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir-Uçhisar kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mustafa A. yönetimindeki 50 FA 093 plakalı kamyon ile Fuat A. yönetimindeki 50 NE 098 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali sonrasında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Havva Avvuran (58) ile 8 yaşındaki Furkan Özen hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
  1. Nevşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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