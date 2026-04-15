Nevşehir’de kavşakta feci çarpışma! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazası, kentte gece saatlerinde büyük paniğe neden oldu. Kaza, 15 Temmuz Mahallesi’nde hastane köprülü kavşak üzerinde yaşandı.

İddiaya göre kavşaktan kontrolsüz şekilde geçen minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası araçlar savrulurken, minibüs yol kenarındaki bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü Orhan E.’nin 118 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan altı ay ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine yeniden iki yıl el konulurken 50 bin lira da idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.