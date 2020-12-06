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Aktüel Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 2 kişi öldü
Aktüel

Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:52:06 -
Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 2 kişi öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kavak beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kavak beldesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çalışan Afganistan uyruklu K.M. ile T.K, gece deponun yanındaki tek katlı binada soba yakarak uyudu.

Sabah saatlerinde binaya gelen diğer işçiler, K.M. ve T.K'nin hareketsiz şekilde yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, 2 işçinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.

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