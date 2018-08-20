THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki imalatı yapan İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:41
Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek, kaçak içki imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 adet variller içerisinde bulunan toplamda 315 litre yapım aşamasında bulunan rakı, 20 adet çeşitli ebatlardaki pet şişe içerisinde 26,5 litre içime hazır rakı, 1 adet içki yapım aşamasında kullanılan iki bölümünden oluşan metal düzenek, 1 adet bahse konu düzenekte kullanılan ocak, 1 adet kantar, 1 adet huni, 1 adet ucuna özel aparat takılmış matkap ve 1 adet mutfak tüpü ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, İran uyruklu A.A., M.R. ve A.R.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:41
  1. Nevşehir
  2. nevşehir
  3. polis
  4. iran uyruklu
  5. kaçak içki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    1. Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    2. Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye..
    4. Dünya İnsani Yardım Günü
    5. Arefe günü acı haber! Akıma kapılan..
    6. Avcılar'da 5 katlı binada yangın!..
    7. Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı..
    8. Tatil beldesi Bodrum'da şok görüntü!..
    9. Türkiye, ABD'yi uluslarası yargıya..
    10. Yolda yürürken kalp krizi geçirip can..
    11. Mesut Özil'e küstah saldırı: Irkçılık..
    12. Almanya bu yılı da lider kapatacak!..
    13. Görevi bugün devraldı! Yeni dönem..
    14. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    15. Tamamı yerli ve milli… Türkiye..
    16. Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte..
    17. Fransa'da şarbon alarmı!
    18. Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına..
    19. Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye..
    20. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda