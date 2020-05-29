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Aktüel

Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:50:37 -
Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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