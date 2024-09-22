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Yerel Nevşehir'de feci kaza! Turist taşıyan minibüs hurdaya döndü
Yerel

Nevşehir'de feci kaza! Turist taşıyan minibüs hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 15:22:00 -
Nevşehir'de feci kaza! Turist taşıyan minibüs hurdaya döndü

Nevşehir'de meydana gelen korkunç kazada turistleri taşıyan minibüs takla attı. İlk belirmelerin ardından 18 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Nevşehir'de meydana gelen feci kazada Aydın Er E. idaresindeki turistleri taşıyan minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.

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