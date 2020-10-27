Nevşehir'de elma ağacından düşen kişi öldü
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyünde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elma toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan 75 yaşındaki Dursun K, dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarına hastaneye gitmek istemediğini, kendini iyi hissettiği belirten Dursun K, bir süre sonra yere yığıldı.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Dursun K'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.