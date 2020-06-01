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Sağlık

Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti

Korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından eczanelerin açılış saatinin 09.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:44:45 -
Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti

Korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından eczanelerin açılış saatinin 09.30 olarak belirlenmesinin ardından bugün itibarıyla yeniden eczanelerin açılış ve kapanış saatleri değişti.


Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce eczanelerin 09.30 olarak açılış saatinin belirlenmesinin ardından bugün itibarıyla eczanelerde normalleşme sürecine başladı. Nevşehir’de eczaneler eskiden olduğu gibi yine 08.00’de açılıp 18.00’de kapanacak. Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmeleri doğrultusunda Kovid-19 pandemisi normalleşme dönemi kapsamında 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren eczane çalışma saatleri yeniden düzenlenmiş ilçe bazında oluşturulan çalışma saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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