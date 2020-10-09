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Aktüel Nevşehir'de dernek binasında kumar oynayan 43 kişi yakalandı
Aktüel

Nevşehir'de dernek binasında kumar oynayan 43 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:00:51 -
Nevşehir'de dernek binasında kumar oynayan 43 kişi yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde dernek binasında kumar oynarken yakalanan 43 kişiye 189 bin 215 lira ceza verildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, köydeki 2 katlı müstakil evin dernek temsilciliği olarak kullanılan giriş katında kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Binaya operasyon düzenleyen ekipler, ikaza rağmen açılmayan kapıyı kırarak içeri girdi.

Binadaki aramada, mutfak dolabı altındaki gizli bölmede numara çeken elektrikli düzenekli fanus, yerlerde ve çöp kutusunda kumar oynarken kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dernek binasında kumar oynarken yakalanan 3'ü kadın 43 kişiye, kumar oynamaktan toplam 52 bin 675 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 136 bin 540 lira ceza verildi.

Dernek yetkilisi G.K. hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan temin ettiği için adli işlem başlatıldı.

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