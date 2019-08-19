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Nevşehir’de bir otelde kalan yaklaşık 50 turist yedikleri yemekten zehirlendi...

Nevşehir’de bir otelde kalan yaklaşık 50 turist yedikleri yemekten zehirlendi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 02:27
Nevşehir’de bir otelde kalan yaklaşık 50 turist yedikleri yemekten zehirlendi...

Nevşehir’de bir otelde kalan yaklaşık 50 turist yedikleri yemekten zehirlendi...

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 02:27
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