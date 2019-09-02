Nevşehir’de bir hafta için aranan 15 şüpheli yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkına arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkına arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere, Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararları ile aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda polis ekipleri tarafından 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken mahkemeye çıkartılan 8 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 7 şüpheli ise yükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.

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