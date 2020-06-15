  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nevşehir'de ambulansın tekerine dolanan yılanı itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:17:39 -
Nevşehir'de ambulansın tekerine dolanan yılanı itfaiye kurtardı

NEVŞEHİR(AA) - Nevşehir'de ambulansın tekerine dolanan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın altına girerek tekerin iç kısmına dolanan yılanı fark eden vatandaşlar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için ambulansı kriko yardımıyla kaldırarak arka tekerleği söktü.

Ekiplerin bulunduğu yerden çıkarmayı başardığı yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı