  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nevşehir’de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:01:41 -
Nevşehir’de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran Afganistan uyruklu O.M, Nar Caddesi'ndeki ikametgahına giren üç kişinin kendisini darbederek zorla araca bindirdikleri ve cep telefonu ile spor ayakkabısını gasbettikleri ihbarında bulundu.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri M.Ş, G.S. ve M.Ö’yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. ve G.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı