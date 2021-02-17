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Yerel Nevşehir’de 4 ilçede okullar tatil edildi
Yerel

Nevşehir’de 4 ilçede okullar tatil edildi

Nevşehir’de Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:59:00 -
Nevşehir’de 4 ilçede okullar tatil edildi

Nevşehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

“Acıgöl’de okullar tatil edildi”

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

“Avanos’ta okullar tatil edildi”

Avanos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığındaki ani düşüş, devam etmekte olan tipi ve oluşacak buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

“Derinkuyu’da okullar tatil edildi”

Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul ve kurslarda 18 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

“Ürgüp’te de okullar tatil edildi”

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde olumsuz hava şartları ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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