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Nevşehir Valisi açıkladı: Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların yıkımına bugün başlanacağını bildirdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:00
Nevşehir Valisi açıkladı: Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını açıkladı.

Çalışma devam ediyor

Aktaş yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi. 

Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak." dedi. 

Aktaş, daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybetmeden yıkımına başlanılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:00
  1. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
  2. peri bacaları

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