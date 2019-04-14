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Seçim 2019 Sayfası

Nevşehir Belediyespor: 1 Erbaaspor:1

TFF 3.

14 Nisan 2019 Pazar 18:04
Nevşehir Belediyespor: 1 Erbaaspor:1

TFF 3.Lig. 1Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.


TFF 3.Lig1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor,Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçilirken maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor 54.dakikasında Tita’nın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Maçın bu dakikasından sonra Nevşehir Belediyespor çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamazken Erbaaspor maçın uzatma dakikalarının son saniyesinde Yunus’un attığı gol ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Erbaaspor’un kaydettiği golün ardından ise maçın hakemi maçta son düdüğü çaldı.


Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 51’e çıkartırken grupta 4.sıraya geriledi. Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve yaklaşık bin kişi izledi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:04
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