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Nevşehir Belediyesi voleybolda transfere hızlı başladı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:47
Nevşehir Belediyesi voleybolda transfere hızlı başladı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig’inde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü transfere hızlı başladı. Kırmızı beyazlı ekip 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.


Önümüzdeki sezon Nevşehir’i Voleybol’da 1. Lig’de temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kadrosuna kattığı yeni oyuncular için imza töreni düzenledi. Törende Deniz Hakyemez, Havva Uzun, Cansın Şurgun ve Ceyda Nur Kaya kendilerini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törene, Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer’in yanı sıra , Asbaşkan ve Şube Sorumlusu Hüseyin Kasım ve yöneticiler Celal Korkmazer ile Sevinç Sesveren katıldı.


Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yüzer burada yaptığı açıklamada transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Transfer komitemizin yoğun çalışmaları sonucu Voleybola Eczacıbaşı’nda başlayan ve Beşiktaş, VakıfBank, Galatasaray gibi kulüplerin formasını giyen milli sporcu smaçör Deniz Hakyemez’in yanı sıra Cansın Şurgun, Havva Uzun ve Ceyda Nur Kaya gibi önemli isimlerle anlaşma sağladık. 1. Lig’deki ilk sezonumuzda başarılı olabilmek için büyük gayret gösteriyoruz. Kuracağımız takım ile birlikte Nevşehirlilere güzel maçlar seyrettireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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