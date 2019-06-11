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Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor okulları başvuruları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde futboldan jimnastiğe kadar 10 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

11 Haziran 2019 Salı 12:01
Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor okulları başvuruları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde futboldan jimnastiğe kadar 10 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.


Yeni dönemde sporun ve sporcun gelişimi için dev yatırım ve hizmetlere imza atmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürüyor.


Yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve Türk sporuna kazandırılması ile birlikte çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemeleri amacıyla Nevşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları açılacak.


Voleybol, Basketbol, Atletizm, Futbol, Boks, Taekwando, Jimnastik, Masa Tenisi, Spor Tırmanışı ve Kick-Boks branşlarında açılan olan spor okullarında donanımlı antrenörler yönetiminde çocuklar ve gençler spor yapacak. Eğitimlere 10 yaş ve üzeri çocuk ve gençler ücretsiz olarak katılabilecek.


Nevşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarına katılmak isteyenler, 25 Haziran 2019 Salı günü akşamına kadar Nevşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:01
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