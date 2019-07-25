0553 313 94 23

Nevşehir Belediyesi mahalleler arası futbol ve basketbol turnuvası düzenlenecek

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
Nevşehir Belediyesi mahalleler arası futbol ve basketbol turnuvası düzenlenecek

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ‘Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası’ Eylül ayında gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyen mahallelerde muhtarlıklar vasıtasıyla kurulacak olan en az 5 kişilik basketbol ve 7 kişilik futbol takımlarının isim listeleri 31 Temmuz 2019 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne bildirilecek.


Oluşturulacak takımların sayısına göre fikstür, müsabaka yerleri ve tarihinin belirleneceği turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağlarlı kursiyer kadınlar Karadeniz turu yaptı
    1. Bağlarlı kursiyer kadınlar Karadeniz..
    2. Ali Rıza Büyükuslu: Fenerbahçe..
    3. Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi
    4. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
    5. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    6. 2 ay sonra ilk kez yemek yedi
    7. Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu
    8. Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor
    9. Bahçelievler'de yol çöktü !
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara..
    12. Tırnak yeme problemi ve çözümü
    13. 'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya..
    14. Limak Enerji, müşteri işlem..
    15. Mesleki eğitim alacak binlerce..
    16. Watergarden İstanbul çocuklara eğlence..
    17. Uluslararası olan yarışta önde
    18. İsrail'de sol partiler seçime ortak..
    19. STK’lardan Başhekim Özatik’e tebrik ve..
    20. Harbiye Açık Hava Konserleri'nde..
    21. Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 6 ölü
    22. Kepez Belediyesinden yeşillendirme..
    23. Soda yüklü tır kontrolden çıkarak yola..
    24. Zühtü Arslan: 190 bin bireysel..
    25. Türkiye'deki yabancı öğrenci ağı..
    26. Tarihin en büyük sahte dolar..
    27. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
    28. Mahkeme Şavşat’taki taş ocağına "Dur"..
    29. Elektronik haberleşmede tüketici en..
    30. FSM’den Arapça Öğretmenliği programı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı