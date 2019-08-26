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Nevşehir Belediyesi, bayat ekmek kutusu projesini hayata geçirdi

Nevşehir’de ekmek israfını önleme konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve toplanan ekmeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi amacıyla kentin belirlenen noktalarına 100 bayat ekmek kutusu yerleştirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:38
Nevşehir Belediyesi, bayat ekmek kutusu projesini hayata geçirdi

Nevşehir’de ekmek israfını önleme konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve toplanan ekmeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi amacıyla kentin belirlenen noktalarına 100 bayat ekmek kutusu yerleştirildi.


Bayat ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşı bilinçlendirmeyi hedefleyen Nevşehir Belediyesi bu konuda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Her yıl tonlarca ekmeğin çöpe atıldığı günümüzde, israf edilen ekmekleri kazanıp, koruma altındaki hayvanlar için kullanmak isteyen Nevşehir Belediyesi, bu amaçla 21 mahalleye 100 adet bayat ekmek kutusu yerleştiriyor. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün "Ekmek nimettir, yeri çöp değildir" sloganı ile başlattığı kampanya dolayısıyla parklara yerleştirmeye başladığı ilk bayat ekmek kutularının montajını Belediye Başkanı Rasim Arı yaptı.


Başkan Yardımcıları ile birlikte kutuların yerleştirileceği alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Arı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine eşlik ederek montaj çalışmasına katıldı.


Arı, ekmek israfını önleme konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve toplanan ekmeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi amaçlarını taşıyan proje kapsamında, ekmek israfıyla ilgili farkındalık oluşturulmasının planlandığını söyledi. Proje kapsamında Nevşehir genelinde çöpe atılan ekmek miktarının en aza indirilmesinin de hedeflendiğini kaydeden Arı, “Projenin bir diğer önemli hedefi ise bayat ekmeklerin toplanarak hayvan barınaklarında kalan köpek ve kedilere ulaştırılması. Bu amaçla belirlenen noktalara 100 bayat ekmek kutusu yerleştirilecek. Buralarda toplanan ekmekler, hayvan barınaklarına götürülecek. İnşallah bu konu her geçen gün daha yaygın hale gelecek. Sadece belli başlı yerlerde değil önümüzdeki süreçte Nevşehir’in tamamında ekmekleri çöpe atılmaktan kurtarmış olacağız. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve dinimizin de uygun görmediği, tasvip etmediği şekilde ekmeklerin çöpe atılmasını önlemektir.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:38
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