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Nevşehir-Aksaray yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Nevşehir’in en önemli şehirlerarası bağlantı yolu olan Nevşehir-Aksaray karayolunun sıcak asfalt yapılması ile ilgili müjdeli haber geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:04
Nevşehir-Aksaray yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Nevşehir’in en önemli şehirlerarası bağlantı yolu olan Nevşehir-Aksaray karayolunun sıcak asfalt yapılması ile ilgili müjdeli haber geldi. Yatırım programına alınan yol için 330 Milyon Lira ödenek ayrıldı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir-Aksaray karayolunun konforlu bir ulaşıma kavuşması için Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte bir süredir Ankara’da yaptıkları temasların sonunda mevcut yolun sıcak asfalt ile kaplanması için kararın alındığını söyledi. Uzun süredir kangren haline gelen bu sorunun çözümü için Nevşehir’de tüm AK Parti kadrolarının seferber olduğunu ifade eden Başkan Arı, “Aksaray yolumuzun sıcak asfalt olması için yapılan görüşmeler sonucu bu yol yatırım programına alınarak 330 Milyon Lira ödenek ayrıldı. En kısa sürede burada çalışmalar başlayacak. Nevşehir ile ilgili sunduğumuz tüm projelerde olduğu gibi bu konuda da AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte bizlere büyük destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a gayretlerinden ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yolun yatırım programına alınmasında Ankara’da gizli bir kahramanımız var ki ona da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Marka şehir Nevşehir’i oluşturmak için bizler AK kadrolar olarak gece gündüz demeden, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Nevşehir halkına verdiğimiz tüm sözleri birer birer yerine getireceğiz. Bizler Nevşehir için bir ve beraber olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği istikamette yalnız ve yalnız milletimize hizmet etmek için yürümeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:04
  1. doğa

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