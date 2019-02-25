Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta maçları oynandı Nevşehir 1.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor’u 9-0 mağlup eden Suvermez Kalespor elde ederken A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Ürgüpspor:6 Teleomspor:1, Acıgölspor:3 Çat Gençlikspor:0 (Hükmen), Eğitim Gençlikspor:3 Ortahisar Belediyespor:2, Gülşehir Belediyespor:4, Görespor:0, Kavak Gençlikspor:0 Suvermez Kalespor:9, Kaymaklı Belediyespor:1 Kapadokya Nevşehirspor:0, Nevşehir 1969 SK:3 Kapadokya Avanosspor:2, Kozaklıspor:3 Derinkuyugücü:2 sonuçları alındı.

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