Nevruz etkinliğinde Öcalan posteri açmışlardı! DEM'li terör sevicilerden ikisi tutuklandı
İstanbul Yenikapı'da DEM tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yenikapı Miting Alanı'nda dün düzenlenen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı ve sosyal medya hesabında Öcalan posteri yayınladıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
CHP'nin ittifak ortağı DEM'liler, Nevruz, seçim çalışması etkinliği adı altında düzenledikleri organizasyonlarda PKK terör örgütünün progragandasını yapmayı sürdürüyor.
Son olarak dün İstanbul'daki Yenikapı Miting alanında Nevruz etkinliği düzenleyen DEM'liler, işi terör şovuna çevirdi. Terörist elebaşısı Abdullah Öcalan posteri açan grup, PKK lehine sloganlar attı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda dün İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 şahıs ve sosyal medya hesabında Öcalan posteri yayınladıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
5 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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